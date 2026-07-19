سیکرٹری آرمڈ سروسز بورڈ 22جولائی کوکیمپ آفس خانیوال کا دورہ کرینگے
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار )سیکرٹری ڈسٹرکٹ آرمڈ سروسز بورڈ ملتان 22 جولائی کو کیمپ آفس خانیوال، واقع ریلوے کلب، ریلوے گراؤنڈ، اولڈ لاہور روڈ، کا دورہ کریں گے ۔۔۔
اس موقع پر صبح ساڑھے نو بجے سے سہ پہر تین بجے تک کھلی کچہری منعقد ہوگی، جس میں سابق فوجی، شہداء کے اہل خانہ اور بیوائیں اپنے مسائل اور درخواستیں پیش کر سکیں گے ۔
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