صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشتر میں جدید ریسیسی ٹیشن روم، دل کے مریضوں کیلئے سہولت

  • ملتان
نشتر میں جدید ریسیسی ٹیشن روم، دل کے مریضوں کیلئے سہولت

شعبہ کارڈیالوجی میں جدید آلات نصب، ہنگامی طبی امداد 24گھنٹے فراہم کی جائیگی

ملتان (لیڈی رپورٹر) نشتر ہسپتال ملتان میں امراضِ قلب کے مریضوں کو فوری اور معیاری طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لئے شعبہ کارڈیالوجی میں جدید ‘‘ریسیسی ٹیشن روم’’ قائم کر دیا گیا ہے ۔ یہ خصوصی روم کارڈیک اریسٹ، شدید دل کے دورے اور دیگر جان لیوا امراضِ قلب کی صورت میں مریضوں کو بروقت طبی امداد فراہم کرنے کے لئے مختص کیا گیا ہے ۔ریسیسی ٹیشن روم میں جدید ڈی فبریلیٹرز، کارڈیک مانیٹرز اور سی پی آر کے تمام ضروری آلات نصب کئے گئے ہیں تاکہ ہنگامی صورتحال میں مریضوں کو فوری اور مؤثر علاج فراہم کیا جا سکے ۔میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نشتر ہسپتال ڈاکٹر عبدالقادر خان نے کہا کہ ریسیسی ٹیشن روم کے قیام کا مقصد امراضِ قلب کے مریضوں کو ‘‘گولڈن آور’’ کے دوران فوری علاج مہیا کرنا ہے تاکہ قیمتی جانیں بچائی جا سکیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ شعبہ کارڈیالوجی کی ٹیم چوبیس گھنٹے اس روم میں موجود رہے اور ہر آنے والے مریض کو بلا تعطل طبی سہولت فراہم کی جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ نشتر ہسپتال انتظامیہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق مریضوں کو معیاری علاج کی فراہمی کے لئے پرعزم ہے۔ اور طبی سہولتوں کی بہتری کے لئے مزید اقدامات بھی کئے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

50 ڈبل ڈیکر ، 500 الیکٹرک بسیں ٹرانسپورٹ نظام میں شامل کرنے کا فیصلہ

اسمگلنگ کی بڑی کوششیں ناکام،ہیرے ، پلاٹینم بارز برآمد

گورنر سے انڈونیشیا کے سفیرکی ملاقات

پولیس چیف کا کمشنر کے ہمراہ افغان کیمپ کا دورہ

متوقع بارشیں، نالوں کی صفائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت

کے الیکٹرک ریفرنڈ م میں پی پی کی حمایت یافتہ یونین کامیاب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل