صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر حنا ارشد کا سیف سٹی اور وکٹم سپورٹ سنٹر کا دورہ

  • ملتان
ڈپٹی کمشنر حنا ارشد کا سیف سٹی اور وکٹم سپورٹ سنٹر کا دورہ

سیف سٹی کنٹرول روم کے آپریشنل نظام، نگرانی انتظامات کا جائزہ لیا

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) وزیراعلیٰ پنجاب کی جانب سے جرائم کی روک تھام اور شہریوں کو بہتر تحفظ کی فراہمی کے لیے قائم کیے گئے سیف سٹی اور وکٹم سپورٹ سنٹر کا ڈپٹی کمشنر حنا ارشد نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عابد کے ہمراہ دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سیف سٹی کنٹرول روم کے آپریشنل نظام، جدید کیمروں اور ٹیکنالوجی کے ذریعے جرائم کی روک تھام اور نگرانی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے وکٹم سپورٹ سنٹر کا بھی دورہ کیا، جہاں انچارج سنٹر نے متاثرین کو فراہم کی جانے والی قانونی، نفسیاتی اور سماجی معاونت سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔

انہوں نے شہریوں کے لیے دستیاب سہولیات اور خدمات کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر حنا ارشد نے کہا کہ پنجاب حکومت شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور متاثرین کو فوری اور باوقار معاونت فراہم کرنے کے لیے جدید نظام متعارف کرا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیف سٹی منصوبہ جرائم کی روک تھام، مؤثر نگرانی اور فوری رسپانس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جبکہ وکٹم سپورٹ سنٹر متاثرہ شہریوں کو ایک ہی چھت تلے قانونی، نفسیاتی اور سماجی معاونت فراہم کرکے عوام کا اعتماد بحال کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے ۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ عوامی خدمت کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ شہریوں کو بروقت اور مؤثر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بادامی باغ:خستہ حال سڑکوں کی بحالی کیلئے ڈیڑھ ارب کا منصوبہ

فوڈ سیفٹی اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی 3نئی ایپلیکیشنز متعارف

بارش کے بعد ٹریفک روانی برقرار رکھنے کیلئے اقدامات کی ہدایت

ایل ڈی اے مجموعی ریونیو اہداف حاصل کرنے میں ناکام

امتحانی پرچوں کی ای مارکنگ کا منصوبہ ایک سال کیلئے مؤخر

صوبائی وزراسے بلوچستان کی یونیورسٹیوں کے طلبا کی ملاقات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ