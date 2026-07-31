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صوبائی وزیر سے تاجران صرافہ بازار اینڈ جیولرز کی ملاقات

  • گوجرانوالہ
صوبائی وزیر سے تاجران صرافہ بازار اینڈ جیولرز کی ملاقات

چودھری شافع حسین کی مسائل حل کیلئے ہرممکن تعاون کرنے کی یقین دہانی

گجرات (نامہ نگار )صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے انجمن تاجران صرافہ بازار اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے وفد نے صدر سیٹھ علی ارشد کی زیر قیادت لاہور میں ملاقات کی۔ صوبائی وزیرنے سیٹھ علی ارشد صراف، جنرل سیکرٹری حافظ ایوب صراف، سیٹھ وحید کرامت سینئر نائب صدر،سیٹھ دلبر گروپ لیڈرکو مبارکباد دی ۔ سیٹھ وحید کرامت کو سینئر نائب صدر نامزدگی پر بھی مبارکباد دی ۔رضوان دلدار ، علی ابرار جوڑا، سیٹھ علی اصغر، سرپرست اعلیٰ مہر ظفر اقبال سونی، شہزاد ایوب ، سیٹھ اورنگزیب صراف، سیٹھ عرفان وائس چیئرمین ، ہمایوں بلال صراف فنانس سیکرٹری، سیٹھ یاسر صراف جائنٹ سیکرٹری، سلمان نظامی صراف، عظیم سبحانی صراف آفس سیکرٹری، فضل حسین صراف سیکرٹری نشرواشاعت ، ساجد محمود صراف، نائب صدور ساجد محمود صراف، فرزند علی صراف، وقاریونس صراف، شیخ ہمایوں بابر صراف، یاسین سرور صراف، سیٹھ کاشف ایوب صراف، اویس گلزار صراف، رضوان الطاف صراف منگا، سیٹھ امتیاز حید ر صراف، طیب سبحانی صراف،سیٹھ اویس حبیب صراف،نوید صراف، احسن یامین صراف، عمر طارق منگا، سیٹھ مسعود صراف، سیٹھ زبیر صراف سمیت دیگر عہدیدارموجود تھے ۔ اس موقع پر چودھری شافع حسین نے انجمن تاجران صرافہ بازار اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے کو مسائل حل کیلئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔اس موقع پر مرکزی انجمن تاجران مسلم بازار، ندیم اکرم بٹ، ملک ظفر اقبال سونی، سیٹھ علی اصغر بھی موجود تھے ۔

 

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