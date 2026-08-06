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میٹرک نتائج، سرکاری سکولوں نے نمایاں کامیابیاں سمیٹ لیں

  • ملتان
میٹرک نتائج، سرکاری سکولوں نے نمایاں کامیابیاں سمیٹ لیں

بیشتر تعلیمی بورڈز میں ٹاپ پوزیشنز حاصل، اساتذہ کی محنت اور معیار تدریس نمایاں

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب بھر میں میٹرک کے سالانہ امتحانات 2026ء کے نتائج میں سرکاری سکولوں کے طلبہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیشتر تعلیمی بورڈز میں ٹاپ پوزیشنز اپنے نام کر لیں۔ نتائج نے سرکاری تعلیمی اداروں کے معیار، مؤثر تدریسی نظام اور اساتذہ کی محنت کو نمایاں کر دیا۔ بہاولپور بورڈ میں مجموعی پہلی پوزیشن سمیت متعدد نمایاں پوزیشنز سرکاری سکولوں کے طلبہ نے حاصل کیں، جبکہ ساہیوال بورڈ میں سرکاری سکولوں نے 6، ڈیرہ غازی خان بورڈ میں 5، سرگودھا بورڈ میں 14 اور گوجرانوالہ بورڈ میں6نمایاں پوزیشنز حاصل کیں۔ ملتان بورڈ کے نتائج میں بھی سرکاری سکول نمایاں رہے ، جہاں مجموعی طور پر 6 پوزیشنز گورنمنٹ سکولوں کے طلبہ کے حصے میں آئیں۔ ہیومینٹیز گروپ میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشنز میں شامل پانچ طلبہ کا تعلق بھی سرکاری تعلیمی اداروں سے رہا۔، جسے سرکاری سکولوں کی تعلیمی برتری کا واضح ثبوت قرار دیا جا رہا ہے ۔تعلیمی حلقوں کے مطابق ان نتائج سے ثابت ہوتا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود سرکاری سکولوں کے اساتذہ اور طلبہ نے محنت، لگن اور مؤثر تدریسی حکمت عملی کے ذریعے نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نتائج نہ صرف سرکاری تعلیمی نظام پر عوامی اعتماد میں اضافہ کریں گے بلکہ اساتذہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مؤثر انتظامی نگرانی کا بھی عملی مظہر ہیں

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