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نام ای سی ایل میں شامل ہونے پر مسافر آف لوڈ

  • ملتان
نام ای سی ایل میں شامل ہونے پر مسافر آف لوڈ

ملتان (کرائم رپورٹر )ایئر پورٹ سے مسافر کو گرفتار کرلیاگیا۔ نجی ایئر لائن کی پرواز ملتان انٹرنیشنل ایئر پورٹ سے مسافروں کو لیکر ابو ظہبی جارہی تھی ۔۔۔

کہ دوران کلیئرنس ایف آئی اے امیگریشن سٹاف نے فلائٹ سے ایک شخص کو آف لوڈ کرکے گرفتار کرلیا جس کی شناخت ابراہیم کے نام سے ہوئی جو ڈیرہ غازیخان کا رہائشی معلوم ہوا ۔ایئر پورٹ ذرائع کے مطابق گرفتار شخص کا نام ای سی ایل لسٹ میں شامل اور پولیس کو مطلوب تھا ۔جسے ایف آئی اے نے سرکل آفس منتقل کرنے کے بعد متعلقہ پولیس کے حوالے کرنے کیلئے کارروائی شروع کردی ۔

 

 

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