صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرین کی زد میں آکر 75 سالہ بزرگ خاتون جاں بحق

  • ملتان
ٹرین کی زد میں آکر 75 سالہ بزرگ خاتون جاں بحق

ریلوے لائن عبور کرتے حادثہ پیش آیا،گھر میں کہرام ،اہلخانہ غم سے نڈھال

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ریلوے لائن عبور کرنا 75 سالہ بزرگ خاتون کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، ڈی جی خان سے ملتان جانے والی ٹرین کی زد میں آکر خاتون جاں بحق ہوگئیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اہل خانہ میں کہرام مچ گیا۔تفصیلات کے مطابق تونسہ بیراج کے علاقے فقیر والی میں ڈی جی کینال کے چھانہ پل کے قریب ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے 75 سالہ خاتون ٹرین کی زد میں آگئیں اور موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت نذیر مائی زوجہ رب نواز، سکنہ شادن لنڈ بوٹ اتراء کے نام سے ہوئی ہے ۔حادثے کے وقت ڈی جی خان سے ملتان جانے والی 227 اپ شٹل ٹرین وہاں سے گزر رہی تھی کہ خاتون ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے اس کی زد میں آگئیں۔ اطلاع ملنے پر ایس ایچ او تھانہ صدر کوٹ ادو پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے ۔ خاتون کا بیٹا شفقت علی بھی جائے حادثہ پر پہنچ گیا۔ حادثے کی خبر ملتے ہی اہل خانہ اور عزیز و اقارب غم سے نڈھال ہوگئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الیونتھ ایونیو کی تعمیر:جی10 میں قائم ہفتہ وار اتوارخواتین بازار بند

ای فو اے ایس سسٹم ،کیسز کو مقررہ وقت میں نمٹانے کی ہدایت

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری، شکایات کے فوری ازالے کے احکامات جاری

ڈیجیٹل والٹ،انٹر آپریبلٹی کا نظام خواتین کیلئے حکومت کا اہم اقدام ، روبینہ خالد

ثوبیہ سلطانہ سیکرٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بہاولپور تعینات

پارلیمنٹ ہائوس ،لاجز ،ارکان کی سکیورٹی موثر بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن