صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکمران ملک میں سیاسی عدم استحکام کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ارسلان منج

  • سرگودھا
حکمران ملک میں سیاسی عدم استحکام کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ارسلان منج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل جنرل سیکرٹری شمالی پنجاب پی ٹی آئی ارسلان منج نے کہا ہے کہ حکمران انتقامی کارروائیوں کے ذریعے ملک میں سیاسی عدم استحکام کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔۔۔

 جو ملک و قوم کے مفاد میں نہیں، پاکستانی قوم موجودہ حکومت اور اس کے جابرانہ غیر جمہوری ہتھکنڈوں کو مسترد کر چکی ہے ، اور اس کی نظریں اعلیٰ عدلیہ پر لگی ہیں، جسے فوری نوٹس لے کر آئین و قانون کی پامالی کا راستہ روکنا ہو گا۔ حکومت نے اپنی ذاتی اور سیاسی مفادات کیلئے پی ٹی آئی کی قیادت اور اداروں کے درمیان محاذ آرائی پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر پارٹی قیادت نے حکمرانوں کی اس مذموم سازش کو ہمیشہ ناکام بنایا، تحریک انصاف کی اداروں سے کسی طرح کی کوئی مخالفت نہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارشوں کا پانی جمع،سڑکیں برباد ہونے لگیں

لدھیوالہ وڑائچ:گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بدبو سے سانس لینا محال

اقلیتوں کے حقوق کو ہمیشہ مقدم رکھا جائیگا :سائرہ تارڑ

مذہبی آزادی اور مساوی حقوق اجاگر کرنے کیلئے ریلی

اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر سیالکوٹ میں سیمینار

حافظ آباد:طلبا اور طالبات میں خطاطی اور مصوری کے مقابلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس