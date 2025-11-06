صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑائی جھگڑے کے واقعات میں 2بہنوں سمیت 4افراد زخمی

  • سرگودھا
لڑائی جھگڑے کے واقعات میں 2بہنوں سمیت 4افراد زخمی

درخت سے ٹہنیاں اتارنے سے منع کرنے پر عمران کا ام پارس ،پروین پر تشدد مسواک توڑنے پر خنجروں سے احسن،فضل اجاڑنے سے روکنے پر اجمل زخمی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات میں دو سگی بہنوں سمیت چار افراد گھائل ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ سیدنو میں درخت سے ٹہنیاں اتارنے سے منع کرنے پر عمران نے ام پارس اور اسکی بہن پروین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،کوٹمومن میں احاطہ سے مسواک توڑنے کے تنازعہ پر اکاش نے خنجر کے پے در پے وار کر کے محمد احسن کو گھائل کر دیا،مڈھ رانجھا میں فصل اجاڑنے سے منع کرنے پر ارسلان وغیرہ نے ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کر کے محمد اجمل کو لہولہان کر دیا،پولیس نے مقدما ت درج کرلئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ ،پائل فاؤنڈیشن کا نصف کام مکمل

مریم اورنگزیب اور حنیف عباسی ملا قات، ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں پر اتفاق

نئے کینیڈین ہائی کمشنر کی گورنر پنجاب سے ملاقات

مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کیلئے ساڑھے 4 ارب منظور

فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کیلئے فنڈزکے تعین کا فیصلہ

جنرل ہسپتال :پروسٹیٹ کے جدید علاج کا کامیاب تجربہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن