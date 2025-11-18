صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حارث رانجھا کے بعد ان کے والد کا نام بھی فورتھ شیڈول میں شامل

  • سرگودھا
حارث رانجھا کے بعد ان کے والد کا نام بھی فورتھ شیڈول میں شامل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کالعدم جماعت سے تعلق پر بیٹے کے بعد باپ کو بھی فورتھ شیڈول کی فہرست میں شامل کر لیا گیا بتایا جاتا ہے کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی طرف سے رب نواز رانجھا کو فورتھ شیڈول کی فہرست میں شامل کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ، رب نواز رانجھا کے صاحبزادے حارث رانجھا کو دو روز قبل فورتھ شیڈول میں شامل کیا گیا تھا حارث رانجھا پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 73 کے ضمنی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں ۔

کالعدم جماعت سے تعلق پر بیٹے کے بعد باپ کو بھی فورتھ شیڈول کی فہرست میں شامل کر لیا گیا بتایا جاتا ہے کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی طرف سے رب نواز رانجھا کو فورتھ شیڈول کی فہرست میں شامل کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ، رب نواز رانجھا کے صاحبزادے حارث رانجھا کو دو روز قبل فورتھ شیڈول میں شامل کیا گیا تھا حارث رانجھا پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 73 کے ضمنی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس