صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسپوزل پمپ پر لگے ٹرانسفارمر کو چوری کرنے کی کوشش ناکا م

  • سرگودھا
ڈسپوزل پمپ پر لگے ٹرانسفارمر کو چوری کرنے کی کوشش ناکا م

داؤدخیل(نما ئندہ دنیا ) میونسپل کمیٹی کے ڈسپوزل پمپ پر لگے ٹرانسفارمر کو چوری کرنے کی کوشش ناکا م بنا دی گئی ، پٹرول پمپ کے چوکیدار نے چوروں کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی ، تھانہ داودخیل پولیس موقع پر پہنچ گئی تاہم چور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔

میونسپل کمیٹی کے ڈسپوزل پمپ پر لگے ٹرانسفارمر کو چوری کرنے کی کوشش ناکا م بنا دی گئی ، پٹرول پمپ کے چوکیدار نے چوروں کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی ، تھانہ داودخیل پولیس موقع پر پہنچ گئی تاہم چور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس