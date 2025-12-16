ڈسپوزل پمپ پر لگے ٹرانسفارمر کو چوری کرنے کی کوشش ناکا م
داؤدخیل(نما ئندہ دنیا ) میونسپل کمیٹی کے ڈسپوزل پمپ پر لگے ٹرانسفارمر کو چوری کرنے کی کوشش ناکا م بنا دی گئی ، پٹرول پمپ کے چوکیدار نے چوروں کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی ، تھانہ داودخیل پولیس موقع پر پہنچ گئی تاہم چور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔
میونسپل کمیٹی کے ڈسپوزل پمپ پر لگے ٹرانسفارمر کو چوری کرنے کی کوشش ناکا م بنا دی گئی ، پٹرول پمپ کے چوکیدار نے چوروں کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی ، تھانہ داودخیل پولیس موقع پر پہنچ گئی تاہم چور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔