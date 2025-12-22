صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا میں کراٹے بیلٹ پروموشن کی تقریب

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا میں کراٹے بیلٹ پروموشن کی تقریب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں کراٹے بیلٹ پروموشن کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ڈائریکٹر سپورٹس مہر احمد خان ہرل اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سپورٹس شازیہ ناصر مہمانِ خصوصی تھے ،

 تقریب میں اکیڈمی کوچ محمد نعیم خان اور اسسٹنٹ کوچ افشاں نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔مہمانِ خصوصی نے بچوں کی جانب سے پیش کی گئی کراٹے مہارتوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ اس موقع پر انہوں نے اکیڈمی کوچ محمد نعیم خان اور اسسٹنٹ کوچ افشاں کی محنت اور کاوشوں کو بھی خراجِ تحسین پیش کیا۔تقریب میں بچوں نے مختلف کراٹے مظاہرے پیش کیے اور حاضرین سے خوب داد وصول کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر