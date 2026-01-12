صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی میں دن دیہاڑے ڈکیتی مزاحمت پر محنت کش زخمی

  • سرگودھا
میانوالی میں دن دیہاڑے ڈکیتی مزاحمت پر محنت کش زخمی

عطا رسول سے 12ہزار کا راشن اور5ہزار روپے چھین لئے‘مزاحمت پر فائرنگزخمی کو ٹی ایچ کیو ہسپتال پپلاں منتقل کر دیا گیا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا

میانوالی (نامہ نگار)نصیر والا پپلاں میں دن دیہاڑے خونی ڈکیتی کی واردات میں نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے ایک محنت کش مزدور کو زخمی کر دیا۔ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر عطاء رسول نامی محنت کش سے 12ہزار روپے کا راشن اور 5ہزار روپے نقدی چھین لی۔ مزاحمت پر ملزمان نے فائرنگ کر دی، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ زخمی کو ٹی ایچ کیو ہسپتال پپلاں منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ مقررہ نرخوں پر سبزیاں فروخت کرانے میں ناکام

گورنر سلیم حیدر کا اٹک کا دورہ

بلدیاتی نظام جمہوری معاشرے کی بنیاد : قصوری

ایوان اقبال : ختم بخاری شریف پر روح تصوف کانفرنس

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی لیگی کارکنوں کے گھروں پرآمد، فاتحہ خوانی

شدید دھند، لاہور سے روانہ ٹرینوں کے اوقات تبدیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ