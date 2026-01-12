صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی کے نواح میں چوری و ڈکیتی کی 3 وارداتیں، نقدی و موٹر سائیکل لوٹ لی گئی

  سرگودھا
سلانوالی کے نواح میں چوری و ڈکیتی کی 3 وارداتیں، نقدی و موٹر سائیکل لوٹ لی گئی

سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی کے نواحی علاقوں میں چوری اور ڈکیتی کی 3 الگ الگ وارداتو ں میں نامعلوم ملزمان 45ہزار روپے نقدی اور ایک موٹر سائیکل لوٹ کر فرار ہو گئے ۔

پہلی واردات چک نمبر 128جنوبی میں ہوئی جہاں دو مسلح ڈاکوؤں نے محمد انور سے 35ہزار روپے چھین لیے ۔ دوسری واردات چک نمبر 121 شمالی میں زمیندار محسن رضا کے ڈیرہ پر پیش آئی جہاں ملازم سے 10 ہزار روپے لوٹ لیے گئے ۔ تیسری واردات پیر بازار کے قریب ہوئی جہاں ابوبکر صدیق کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

