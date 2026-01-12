صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیپرا کو صارفین کیلئے بنا یا گیا ،وہ بجلی بنا نے والوں کا وکیل بن گیا، تسنیم ا قریشی

  • سرگودھا
نیپرا کو صارفین کیلئے بنا یا گیا ،وہ بجلی بنا نے والوں کا وکیل بن گیا، تسنیم ا قریشی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمدقریشی نے کہا ہے کہ نیپرا کو صارفین کی سہو لت کیلئے بنا یا گیا تھا۔

لیکن نیپرا تو بجلی بنا نے والوں کا وکیل بن گیا ہے نیپرا کمپنیز کو ڈسٹیبیو ٹر کو بچا ر ہا ہے ا س نے کبھی صارفین کے مفاد ا ت اور حقوق کا سوچا ہی نہیں صارفین سے 22کھر ب ر و پیہ ا س بجلی کیلئے جا ر ہے ہیں جو بنی ہی نہیں یہ بے ا صو لی ہے سینٹ قائمہ کمیٹی برا ئے کابینہ سیکرٹریٹ کے اجلا س میں سینیٹر سلیم ما نڈ ی وا لا نے نیپرا حکا م کو آڑے ہا تھوں لیتے ہو ئے بجلی صارفین کے مفادات اور حقوق کی بات کی ہے بجلی صارفین کے ساتھ اب زیادتی حق تلفی او ر نا انصافی کا سلسلہ بند ہو نا چا ہیے 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد رہائشی اور کمرشل عمارتوں میں آگ بجھانے ، ہنگامی حالات سے نمٹنے کیلئے سروے کرانیکی ہدایت

جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کارروائیوں میں تیزی لائی جائے ،آئی جی

خواتین کے مسائل تھانہ کی سطح پر بروقت حل کیے جائیں، ایس ایس پی آپریشنز

سیاسی قوتوں کو مل کر ریاست کے مفاد میں کام کرنا ہوگا،فیصل راٹھور

پختونخوا حکومت نے عوام کوغیرمحفوظ چھوڑدیا:حنیف عباسی

میں نہ مانوں کی رٹ چھوڑ کرمذاکرات کرنا ہونگے ،اشرف بھٹی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ