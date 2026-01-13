صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  سرگودھا
ڈسٹرکٹ پولیس لائن سرگودھا میں ہفتہ وار جنرل پریڈ کا انعقاد ڈسٹرکٹ پولیس، ایلیٹ فورس، ٹریفک سٹاف اور لیڈیز پولیس دستوں کی شرکت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ پولیس لائن سرگودھا میں ہفتہ وار جنرل پریڈ کا انعقاد کیا ،پریڈ کا ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر سرگودھا فضل قادر نے معائنہ کیا جنہیں پولیس کے چاک و چوبند دستوں نے سلامی دی ،اس جنرل پریڈ میں ڈسٹرکٹ پولیس، ایلیٹ فورس، ٹریفک سٹاف اور لیڈیز پولیس کے دستوں نے حصہ لیا۔اس حوالہ سے ڈی پی او محمد صہیب اشرف نے کہا کہ ہفتہ وار جنرل پریڈ کا مقصد پولیس اہلکاروں کی فزیکل فٹنس اور ڈسپلن کو برقرار رکھنا ہے ، ڈی پی او نے کہا کہ فرائض کی انجام دہی کے دوران پولیس اہلکار عوام کی خدمت کو نصب العین بنا کر قانون اور انصاف کو مقدم رکھیں۔

 

