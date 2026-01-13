نجی تعلیمی اداروں کا قبل ازوقت امتحانات لینے کا فیصلہ والدین کو چھٹیوں میں ہی فیسوں کے نوٹس
جلد از جلد داخلوں کا حصول یقینی بنانے اور مبینہ لوٹ مار کی تیاریاں،فیسوں میں اضافہ کیلئے نجی سکولوں کا گٹھ جوڑ ،من پسند پبلشرز کے کورس نجی سکولوں میں لگوانے کیلئے رابطے مکمل کر لئے گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مختلف نجی تعلیمی اداروں نے جلد از جلد داخلوں کا حصول یقینی بنانے اور مبینہ لوٹ مار کیلئے بچوں کے امتحانات قبل از وقت لے کر اسی ماہ سے نئی کلاسز شروع کر نے کا فیصلہ کر لیا اور چھٹیوں میں ہی والدین کو کتابوں ،فیسو ں وغیرہ کے نوٹسز کا اجرا کر دیا ، ذرائع کے مطابق حکومتی پابندی کے باوجود امسال بھی نئی تعلیمی سرگرمیوں کے آغاز پر فیسوں میں اضافہ کیلئے نجی سکولوں نے گٹھ جوڑ بھی کر لیا ہے دوسری طرف نئے تعلیمی سال کے پیش نظر من پسند پبلشرز کے کورس نجی سکولوں میں لگوانے کیلئے مناپلی اور مختلف پرنٹنگ پریسوں پر کتابوں کاپیوں کی چھپائی کا سلسلہ بھی عروج پر اور فروخت شروع ہو چکی ہے اسی طرح بیگز اور وردیاں وغیرہ سینے والے اداروں کو بھی بڑی تعداد میں آرڈر دیئے جارہے ہیں ،اور اس عمل میں پبلشرز، دوکاندار اور سکولوں کی انتظامیہ کی مناپلی سے لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے ،پرائیویٹ سکولوں کے مالکان کو اپنے اداروں میں متعلقہ پبلشرز اور اداروں کی کتابیں’ وردیاں وغیرہ لگانے پر خاطر خواہ کمیشن ملتی ہے ،اور کمیشن مافیا نے اس سیزن میں بھی لوٹ مار کیلئے لنگوٹ کس لئے ہیں جبکہ ستم ظریفی ہے کہ محکمہ تعلیم و ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ متعلقہ اداروں کی جانب سے اس جانب کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آ رہا جس پر بچوں کے والدین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ارباب اختیار سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور اس لوٹمار سے والدین کو نجات دلائیں۔