موٹروے سروس ایریا میں گرانفروش کریک ڈائون کا حکم
پنجاب حکومت کا سخت نوٹس،سرگودھا سمیت چھ اضلاع کے ضلعی افسروں کو کارروائی کی ہدایت جاری کر دی گئی ،مستقل چیک اینڈ بیلنس یقینی بنانے کا بھی حکم دید یا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے موٹر وے سروس اور ریسٹ ایریاز میں غیر معیاری اشیاء کی فروخت اور مسافروں سے ناجائز منافع خوری کا نوٹس لیتے ہوئے سرگودھا سمیت چھ اضلاع کے ضلعی افسران کو کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیئے اور ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فوری طور پر اشیاء قیمتی کا از سر نو تعین کر نے کا ٹاسک دیا ہے ،ذرائع کے مطابق اس سلسلہ میں موصول ہونیوالی حالیہ شکایا ت کا حوالہ دیتے ہوئے سرگودھا، لاہور،چکوال، حافظ آباد،شیخوپورہ اور راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنرز کو آگاہ کیا گیا کہ چیف سیکرٹر ی نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے لہذا ڈپٹی کمشنرز وقت ضائع کئے بغیر موٹر وے ریسٹ ایریاز پرمعیاری اشیاء کی حکومتی نرخو ں پر دستیابی کیلئے اسسٹنٹ کمشنرز کے ذریعے خصوصی کریک ڈاؤن کروانے کے ساتھ ساتھ مستقل چیک اینڈ بیلنس یقینی بنائیں جبکہ ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو اشیاء کی قیمتوں کا نئے سرے سے تعین کر کے جلد از جلد عملدرآمد کی رپورٹ ارسال کرنے کا بھی کہا گیا ہے ۔