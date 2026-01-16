صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہید سب انسپکٹر محمد شیر کی برسی سلامی پیش،فاتحہ خوانی

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)شہید سب انسپکٹر محمد شیر کی برسی کے موقع پر پولیس کے چاک و چوبند دستے نے سلامی دی اور درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی، سب انسپکٹر مو 15 جنوری 2001 کو لاہور روڈ علاقہ تھانہ بھاگٹانوالہ دوران گشت نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے شہید ہوئے تھے ۔

