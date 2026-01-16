صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر میاں کاشف علی کا رات گئے ڈی ایچ کیو ہسپتال میانوالی کا اچانک دورہ

  • سرگودھا
ڈاکٹر میاں کاشف علی کا رات گئے ڈی ایچ کیو ہسپتال میانوالی کا اچانک دورہ

میانوالی (نامہ نگار )چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ میانوالی ڈاکٹر میاں کاشف علی نے رات گئے اچانک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میانوالی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا اور وہاں پر مریضوں کو فراہم کردہ سہولیات اور ادویات کا تفصیلی جائزہ لیا۔

انہوں نے مختلف وارڈز میں مریضوں کے بیڈ پر جا کر ان سے ہسپتال میں فراہم کردہ ادویات کے بارے میں استفسار کیا وہاں موجود سٹاف کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ سب لوگوں کو اپنے مخصوص یونیفارم میں ہونا چاہیے ۔ تمام آلات کو مکمل طور پر فنکشنل حالت میں ہونا چاہیے ۔ انہوں نے صفائی ستھرائی کا بھی تفصیلی جائزہ لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پنشن کی عدم ادائیگی:ڈی جی کے ڈی اے اور دیگر کے خلاف کارروائی کا حکم

وفاقی اردو یونیورسٹی کے تحت چھٹا جلسہ تقسیم اسناد

چند سو بسوں سے ٹرانسپورٹ مسائل حل نہیں ہونگے ،منعم ظفر

شفافیت یقینی بنانے کیلئے انفارمیشن کمیشن کا سروسز اسپتال کا دورہ

گیس بحران شدید،بل ہزاروں میں آرہے ،کاشف سعید

ایڈیشنل آئی جی کراچی کا ڈی آئی جی ویسٹ آفس کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ