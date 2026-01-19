صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور :شٹر قومی پرچم کے ڈیزائن کے مطابق پینٹ کرنیکا حکم

  • سرگودھا
شاہ پور :شٹر قومی پرچم کے ڈیزائن کے مطابق پینٹ کرنیکا حکم

شاہ پور :شٹر قومی پرچم کے ڈیزائن کے مطابق پینٹ کرنیکا حکمتمام تاجروں کو اسی ڈیزائن کے تحت اپنی دکانیں پینٹ کرانی ہوں گی:عابد ممتاز

شاہ پور صدر (نامہ نگار )حکومتِ پنجاب کی ہدایات کے مطابق بازاروں کی بیوٹیفکیشن پلان کے تحت تمام دکانداروں کو اپنے شٹر ایک ہی قومی پرچم کے ڈیزائن کے مطابق پینٹ کرنا ہوگا۔ یہ بات اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور عابد ممتاز خان نے جنرل بس سٹینڈ کے سامنے راجہ مارکیٹ کا معائنہ کرتے ہوئے کہی، جس کی تمام دکانوں کو حکومت کے جاری کردہ ڈیزائن کے مطابق پینٹ کیا گیا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ شاہ پور اور گردونواح کے تمام تاجروں کو اسی ڈیزائن کے تحت اپنی دکانیں پینٹ کرانی ہوں گی۔ اس سلسلے میں صدر انجمن تاجران عباس نیئر اور جنرل سیکرٹری عاطف عمران نے یقین دلایا کہ جلد ہی شاہ پور صدر کی تمام دکانیں حکومت کے جاری کردہ ڈیزائن کے مطابق پینٹ کر دی جائیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تعلیمی بورڈ ملتان : الحاق کیلئے سکولوں سے درخواستیں طلب، ایس او پیز جاری

کوٹ ادوشہر کی خوبصورتی ، صحت سہولیات ترجیح ،بلال سلیم

وہاڑی ملتان روڈ کے چوکوں کی ری ڈیزائننگ کا فیصلہ

تمام منصوبوں میں معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت

7 گینگز گرفتار، 43لاکھ مالیت کی ریکوری مدعیوں کے حوالے

کہروڑپکا میں پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے تحت میلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر