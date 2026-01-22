صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر نے بلدیاتی اداروں کی حد بندیوں کی ابتدائی منظوری دیدی

  • سرگودھا
کمشنر نے بلدیاتی اداروں کی حد بندیوں کی ابتدائی منظوری دیدی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کی ہدایت پر کمشنر سرگودھا نے بلدیاتی اداروں کے نئے نظام کے تحت نئی حد بندیوں کی ابتدائی منظوری دیتے ہوئے ڈویژن کے متعلقہ افسران کو بھیج دی گئی ہے مسودہ کے مطابق میانوالی میں تحصیل کونسلیں3جبکہ میونسپل کمیٹی سات ہونگی۔

 سرگودھا ضلع میں تحصیل کونسلیں 7، دو ٹاؤن کارپوریشن اور چودہ میونسپل کمیٹیز بنانے کی تجویز تھی جو اب کم کی جارہی ہے بنائی جانے والی میونسپل کمیٹیز بھابڑا چک46اڈا شاہپور سٹی اور پھلروانکو نہ بنانے کی تجویز ہے جبکہ خوشاب اور بھکر میں بلدیاتی اداروں میں کوئی ردو بدل نہیں کی گئی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن