صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حویلی مجوکہ کے قریب دریائے جہلم سے ایک نعش برآمد

  • سرگودھا
حویلی مجوکہ کے قریب دریائے جہلم سے ایک نعش برآمد

حویلی مجوکہ کے قریب دریائے جہلم سے ایک نعش برآمد 60سالہ محمد صدیق کے نام سے شناخت ،ڈوبنے کی وجہ معلوم نہ ہوسکی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نواحی علاقے حویلی مجوکہ کے قریب دریائے جہلم سے ایک نعش برآمد ہوئی جسے راہگیروں کی اطلاع پر ریسکیو اور پولیس ٹیموں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر باہر نکالا، متوفی کی شناخت ساٹھ سالہ محمد صدیق کے نام سے ہوئی جو کہ آہلی کمبوہ کا رہائشی بتایا جاتا ہے ، ورثاء نے موقع پر پہنچ کر نعش کی شناخت کی ان کا کہناتھا کہ محمد صدیق پندرہ روز قبل اچانک لا پتہ ہو گیا تھا جس کی تلاش جاری تھی ،ڈوبنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، تاہم پولیس نے معاملہ کی چھان بین شروع کر دی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن