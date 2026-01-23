صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامیہ کی کمزور گرفت،قبضہ مافیا کا اثر و رسوخ کم نہ ہو سکا

  • سرگودھا
انتظامیہ کی کمزور گرفت،قبضہ مافیا کا اثر و رسوخ کم نہ ہو سکا

انتظامیہ کی کمزور گرفت،قبضہ مافیا کا اثر و رسوخ کم نہ ہو سکا ڈرائیوروں،ریڑھی، ٹھیلہ فروشوں سے روزانہ اور ماہانہ بھتہ وصولی جاری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) انتظامیہ کی کمزور گرفت کے باعث قبضہ مافیا کے مخصوص گروپوں کا اثر و رسوخ کم نہیں ہو سکا اوررکشہ ڈرائیوروں و ریڑھی، ٹھیلہ فروشوں سے روزانہ اور ماہانہ کی بنیاد پر بھتہ وصولی کا سلسلہ بدستور جاری ہے ، شہر کے گنجان آباد مسلم بازار، اردو بازار اور چوک شربت والا، کارخانہ بازار سمیت دیگر بازاروں کے رکشہ ڈرائیوروں نے بتایا کہ قبضہ مافیا کے افراد ان سے زبردست بھتہ لیتے ہیں، جو نہ دے ان کے رکشوں کے ٹائروں کو سوئے مار کر ناقابل استعمال بنا دیا جاتا ہے ،جس کی وجہ سے رکشہ ڈرائیوروں جو کہ چالان و دیگر قانونی کارروائیوں سے نبرآزما ہیں کو مجبوراً بھتہ دینا پڑتا ہے ،دوسری جانب تمام تر پابندیوں کے باوجود یہ رکشہ ڈرائیور اہم شاہراؤں کے عین بیچ رکشے کھڑے کر کے سواریوں کو اتارتے ، چڑھاتے نظر آتے ہیں، شہریوں نے انتظامیہ کو اس بڑھتی ہوئی لاقانونیت کو فوری کنٹرول کرنے کی اپیل کی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد کی تمام ملٹی سٹوری بلڈنگز میں فائر سیفٹی آلات لگانے کیلئے ایک ہفتے کی مہلت

سوساں روڈ پر گرین بیلٹ پارک بن گئی، ملک پور روڈ کشادہ ہو گی

چنیوٹ:ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ

ڈی سی ٹوبہ کی منصوبوں کی بروقت تکمیل، شفافیت کی ہدایت

چنیوٹ:ضلع بھر میں فائر سیفٹی اور حفاظتی اقدامات پر اجلاس

ٹوبہ:پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس، بھاری جر مانے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ