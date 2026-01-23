صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3سال سے اشتہاری انٹرپول کی مدد سے دبئی سے گرفتار

  • سرگودھا
3سال سے اشتہاری انٹرپول کی مدد سے دبئی سے گرفتار

3سال سے اشتہاری انٹرپول کی مدد سے دبئی سے گرفتار ملزم اسد اللہ تھانہ بھکر کو بددیانتی کے ایک مقدمہ میں مطلوب تھا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سپیشل آپریشنز سیل نے تھانہ صدر بھکر پولیس کو مطلوب اشتہاری دبئی سے گرفتار کر لیا ، بتایا جاتا ہے کہ آر پی او محمدشہزاد آصف خان کی زیر قیادت سپیشل آپریشنز سیل نے مجرمان اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے جاری مہم میں تیزی لاتے ہوئے اس کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا ہے تازہ ترین کاروائی میں تھانہ صدر بھکر کو بد دیانتی کے مقدمہ میں تین سال سے مطلوب اشتہاری ملزم اسد اﷲ کو انٹرپول و دیگر اداروں کی مدد سے دبئی سے گرفتار کرلیا گیا ہے ۔ ملزم کو مقامی عدالت میں پیش کر کے قرار واقعی سزا دلوانے کا تحرک کیا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان و آسٹریلیاکا زراعت ‘ لائیو سٹاک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

مشعال ملک نے یاسین کی رہائی کیلئے امریکہ‘چین سے مدد مانگ لی

جہلم میں جاری ترقیاتی سکیمیں بروقت مکمل کی جائیں،کمشنر راولپنڈی

رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ، انوویشن اینڈ ویلنَس فیسٹیول کا آغاز

اسلام آباد :گیس سلنڈرزکی دکان میں دھماکا ، 5افراد جھلس کر زخمی

جی چودہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، غیر قانونی مکانات مسمار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ