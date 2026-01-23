صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معذور دو مستحق افراد کے اہلِ خانہ میں وہیل چیئرز تقسیم

  • سرگودھا
معذور دو مستحق افراد کے اہلِ خانہ میں وہیل چیئرز تقسیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مقامی سطح پر منعقدہ ایک تقریب میں جسمانی طور پر معذور دو مستحق افراد کے اہلِ خانہ میں وہیل چیئرز تقسیم کی گئیں،تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ معذور اور نادار افراد کی مدد معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور ایسے اقدامات سے نہ صرف متاثرہ خاندانوں کو سہولت ملتی ہے بلکہ معاشرتی ہمدردی بھی فروغ پاتی ہے ۔

وہیل چیئرز مقامی سول سوسائٹی کے معزز اراکین کے تعاون سے خریدی گئیں جنہوں نے اس موقع پر ایک معذورشخص محمد نواز کی مالی معاونت کیلئے ماہانہ پانچ ہزار روپے کی خصوصی امداد بھی اعلا ن کیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد کی تمام ملٹی سٹوری بلڈنگز میں فائر سیفٹی آلات لگانے کیلئے ایک ہفتے کی مہلت

سوساں روڈ پر گرین بیلٹ پارک بن گئی، ملک پور روڈ کشادہ ہو گی

چنیوٹ:ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ

ڈی سی ٹوبہ کی منصوبوں کی بروقت تکمیل، شفافیت کی ہدایت

چنیوٹ:ضلع بھر میں فائر سیفٹی اور حفاظتی اقدامات پر اجلاس

ٹوبہ:پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس، بھاری جر مانے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ