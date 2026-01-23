صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کا گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج کا معا ئنہ، ٹیسٹ میں کامیاب طلباء کو انعامات دئیے

  • سرگودھا
ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کا گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج کا معا ئنہ، ٹیسٹ میں کامیاب طلباء کو انعامات دئیے

شاہپور صدر (نامہ نگار) ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سرگودھا پروفیسر سید ابوالحسن نقوی نے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج شاہپور کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر پرنسپل پروفیسر میاں محمد اکرم، وائس پرنسپل پروفیسر حسن سیف اللہ، اساتذہ اور طلباء موجود تھے ۔

ڈپٹی ڈائریکٹر نے کالج کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا اور طلباء سے سوالات پوچھے ۔ بعدازاں انہوں نے دسمبر ٹیسٹ میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے ۔ انہوں نے طلباء کو نصیحت کی کہ وہ تعلیم کے اس سفر کو مزید جوش و جذبے سے جاری رکھیں۔ اور مستقبل میں ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء اور دیگر پیشہ ور بن کر ملک و قوم کی خدمت کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب یونیورسٹی:45قیمتی درختوں کی کٹائی:پی ایچ اے کی تحقیقات میں انکشاف

کم پڑھے اساتذہ کی پری میچور ریٹائرمنٹ شروع نہ ہو سکی

تحقیق کے فروغ کیلئے 17کروڑ مختص :وی سی پنجاب یونیورسٹی

پاکستان ، چین کے مابین دوستی کا لازوال رشتہ :شافع حسین

کسانوں کیلئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج ہوگا :جماعت اسلامی

وزیر تعلیم کا مختلف سکولوں ، کالجوں کادورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ