جعلی ہائوسنگ سکیموں کیخلاف وسیع پیمانے پر کارروائی کا فیصلہ
قرضے لینے اور منظوری سے قبل ٹاؤنز کے پلاٹ فروخت کرنیوالی سکیموں کی تفصیلات طلب ،رپورٹ مرتب ہونے کے بعد خصوصی کریک ڈائون متوقع ہے ،ذرائع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صوبائی حکومت کی جانب سے جعلی ہاؤسنگ سکیموں کی آڑ میں قرضے لینے اور منظوری سے قبل ٹاؤنز کے پلاٹ فروخت کر کے لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے والوں کے خلاف وسیع پیمانے پر کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے ، ذرائع کے مطابق لوکل گورنمنٹ اینڈکمیونٹی ڈویلپمنٹ پنجاب نے سرگودھا سمیت دیگر اضلاع کے بلدیاتی اداروں کے سربراہان سے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ دیئے گئے پرفارما کے تحت ہاؤسنگ سکیم کا رقبہ،آبادی، ڈویلپمنٹ کی صورتحال،ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف چلنے والے کیسز کی تفصیلات جلد از جلد مکمل کر کے ارسال کی جائے ،حکومت کی طرف سے یہ اقدام غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں اور ایسی ہاؤسنگ سکیموں جو ڈویلپمنٹ کے نام پر بھاری رقوم وصول کر کے لوگوں کو ذلیل وخوار کررہی ہیں کے علاوہ فرضی ہاؤسنگ سکیموں جن کی مارکیٹ کے حساب سے کئی گناہ زائد ویلیو ظاہر کر کے قرضے لئے گئے ہیں کے خلاف کاروائی کیلئے اٹھایا ہے ،ذرائع کے مطابق تفصیلی رپورٹ مرتب ہونے کے بعد خصوصی کریک ڈاؤن بھی متوقع کی جا رہی ہے ۔