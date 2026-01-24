صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خریدے جانے والے گنے ،تیار چینی کی رپورٹ ہر 15روز بعد طلب

  • سرگودھا
خریدے جانے والے گنے ،تیار چینی کی رپورٹ ہر 15روز بعد طلب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کین کمشنر پنجاب نے سرگودھا’ خوشاب’ میانوالی اور بھکر کے ضلعی سربراہان کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپنے اپنے اضلاع کی حدود میں آنے والی ملز میں خریدے جانے والے گنے اور اس سے تیار کی جانے والی چینی کی ہر 15 روز کی رپورٹ فراہم کرے ’ تفصیلات طلب کرنے کا مقصد گنے کے کاشتکاروں کو مل مالکان کے استحصال سے بچانا ہے۔

کین کمشنر پنجاب نے سرگودھا’ خوشاب’ میانوالی اور بھکر کے ضلعی سربراہان کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپنے اپنے اضلاع کی حدود میں آنے والی ملز میں خریدے جانے والے گنے اور اس سے تیار کی جانے والی چینی کی ہر 15 روز کی رپورٹ فراہم کرے ’ تفصیلات طلب کرنے کا مقصد گنے کے کاشتکاروں کو مل مالکان کے استحصال سے بچانا ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن