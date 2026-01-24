صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس بازاروں میں قیمتیں چیک کریں،اے سی

  • سرگودھا
پرائس کنٹرول مجسٹریٹس بازاروں میں قیمتیں چیک کریں،اے سی

خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کو جرمانہ یا ایف آئی آر کا سامنا کرنا پڑے گا روزانہ کی بنیاد پر کارروائی سے مصنوعی مہنگائی پر قابو پایا جا سکتا ہے ، عابد ممتاز خان

 شاہ پور (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور ڈاکٹر عابد ممتاز خان نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق پرائس کنٹرول مجسٹریٹس بازاروں میں جا کر اشیائے ضروریہ کی قیمتیں چیک کریں اور مقررہ نرخوں سے زائد وصولی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کروائیں۔ انہوں نے تحصیل شاہ پور کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور میونسپل افسران کے اجلاس میں دکانوں پر ریٹ لسٹ نمایاں آویزاں کرنے اور سرکاری نرخ نامے پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی۔اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائی سے مصنوعی مہنگائی پر قابو پایا جا سکتا ہے ، جبکہ خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کو جرمانہ یا ایف آئی آر کا سامنا کرنا پڑے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن