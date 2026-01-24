صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی عمارتوں میں قائم سرکاری دفاتر کے معاہدوں کی تفصیل طلب

  • سرگودھا
نجی عمارتوں میں قائم سرکاری دفاتر کے معاہدوں کی تفصیل طلب

نجی عمارتوں میں قائم سرکاری دفاتر کے معاہدوں کی تفصیل طلبنئے دفاتر یا سکولوں کے قیام کیلئے سرکاری اراضی کو ترجیح دینے کی ہدایت جاری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صوبائی حکومت نے پرائیویٹ جگہوں و عمارتوں میں قائم سرکاری دفاتر کے معاہد ہ جات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں ا س ضمن میں ڈپٹی ڈائریکٹر لاء اینڈ ہاؤسنگ ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے جاری ہدایت نامے میں اس امر پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ مناسب طریقہ کار اختیار نہ کرنے سے مالکان کی طرف سے آئے روز کلیم بھجوا دیئے جاتے ہیں، آئندہ سے اس قسم کی پریکٹس ختم کرنے اور کرایہ جات کے معاملات میں مبینہ بے ضابطگیوں کی روک تھام کیلئے اقدامات اٹھانے کے ساتھ ساتھ نئے بننے والے دفاتر یا سکولوں کے قیام کیلئے سرکاری اراضی کو ترجیح دینے اور انتہائی ضرورت پڑنے پر جگہیں یا عمارتیں کرایہ پر حاصل کرنے کی بجائے قوائد و جابط پورا کر کے خرید نے کی بھی ہدایت کی گئی ہے ۔ 

 

