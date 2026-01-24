صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دورہ،مختلف حصوں کا معائنہ

  • سرگودھا
آر پی او کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دورہ،مختلف حصوں کا معائنہ

آر پی او کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دورہ،مختلف حصوں کا معائنہبے سہارا بچوں کی دیکھ بھال حکومت،معاشرے کی ذمہ داری:شہزاد آصف

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے سرگودھا آفس کا دورہ کیا ڈسٹرکٹ آفیسر چائلڈ پروٹیکشن بیورو علی عابد نقوی نے ان کا استقبال کیا۔ آر پی او نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور بچوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کا ملاحظہ کیا ڈسٹرکٹ آفیسر علی عابد نقوی نے بتایا کہ چائلڈ پروڈکشن بیورو کا افتتاح رواں ماہ میں کیا گیا ہے 52 کنال رقبہ پر محیط اس چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچوں کے لیے اسکول ہاسٹل اور کھیلوں کی تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں بچوں کے ہاسٹل میں 50 بچوں کی گنجائش ہے جبکہ بچیوں کا ہاسٹل اس کے علاوہ ہیں آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے بچوں کے ہمراہ کیک کاٹا اور ان سے گھل مل گئے آر پی او نے کہا کہ لاوارث اور بے سہارا بچوں کی دیکھ بھال اور حفاظت حکومت اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور ہم سب کو اس میں اپنا اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرگودھا ریجن پولیس کو بچوں کی حفاظت کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ مل کر اقدامات کرنے کے لئے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن