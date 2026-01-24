صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشہ آورادویات انجکشنز اور عطائیت کو کنٹرول کرنا ایک چیلنج بن کر رہ گیا

  • سرگودھا
نشہ آورادویات انجکشنز اور عطائیت کو کنٹرول کرنا ایک چیلنج بن کر رہ گیا

سرگودھا میں سب سے زیادہ عطائی اور نان کوالیفائیڈ پرسنز انسانی زندگیوں سے کھیلنے میں مصروف ،میڈیکل سٹوروں کی آڑ میں غیر قانونی طور پر پریکٹس ،بااثر افراد ہسپتال بنا کر لوٹ مار میں مصروف

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)عطائیت کے خلاف حکومتی اقدامات اور مقامی سطح پر ناقص حکمت عملی کی وجہ سے جہاں صورتحال کا کنٹرول ایک چیلنج بن کر رہ گیا ہے وہاں منشیات کے خلاف حالیہ حکومتی آپریشن کے بعد نشہ کے عادی افراد کی جانب سے نت نئی نشہ آور ادویات اور انجکشنز کے استعمال کی بڑھتی ہوئی شرح پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ،ذرائع کے مطابق دیگر اضلاع کی نسبت سرگودھا میں سب سے زیادہ عطائی اور نان کوالیفائیڈ پرسنز انسانی زندگیوں سے کھیلنے میں مصروف ہیں، جس کی تصدیق مانیٹر نگ ادارہ بھی اپنی رپورٹ میں کر چکا ہے ،یہی نہیں بااثر افراد ہسپتال بنا کر لوٹ مار میں مصروف ہیں، اسی طرح میڈیکل سٹوروں کی آڑ میں غیر قانونی طور پر پریکٹس کی جا رہی ہے ،شہروں کی نسبت دیہی علاقوں میں نشہ آور انجکشنزو ادویات کی فروخت زیادہ ہے ، پارٹیوں میں بھی یہ نشہ آور ادویات و انجکشنز استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے ، اس کے ساتھ ساتھ جعلی اور غیر معیاری ادویات کے ساتھ ساتھ بیماریوں کی تشخیص کے عمل میں ناتجربہ کاری کے انسانی صحت پر اثرات کا اندازہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ انفارمیشن سسٹم کی حالیہ رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے جس میں بتایا گیا کہ اس امر کے باعث سرگودھا میں ہیپاٹائٹس کے مریض مجموعی آبادی کا 30فیصد، کینسر 19فیصداسی طرح جلدی و دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کی اوسط شرح 20فیصد سے تجاوز کر چکی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن