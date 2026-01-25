صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی میں غیر محفوظ عمارتوں کے مالکان کو اصلاحی نوٹسز

  • سرگودھا
میانوالی میں غیر محفوظ عمارتوں کے مالکان کو اصلاحی نوٹسز

میانوالی میں غیر محفوظ عمارتوں کے مالکان کو اصلاحی نوٹسز انسٹرکٹر سول ڈیفنس محمد بلال فاروق نے عمارتوں کا دورہ کیا ، آ لات دیکھے

میانوالی (نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی نگرانی میں پنجاب کمیونٹی سیفٹی ریگولیشنز 2022پر عملدرآمد یقینی بنانے کے لیے محکمہ سول ڈیفنس فیلڈ میں متحرک ہے ۔انسٹرکٹر سول ڈیفنس محمد بلال فاروق نے شہر کے مختلف کاروباری مراکز اور دیگر عمارتوں کا دورہ کیا اور آگ بجھانے والے آلات اور سیفٹی میئرز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ غیر محفوظ بلڈنگز کے مالکان کو عمارتوں میں سیفٹی اور ہنگامی سسٹم کی تنصیب یقینی بنانے کے لیے دو ہفتوں کے اصلاحی نوٹس جاری کیے گئے ۔انسٹرکٹر نے ہدایت کی کہ پنجاب کمیونٹی سیفٹی بلڈنگز ریگولیشنز 2022 پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ، بصورت دیگر مالکان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سرمایہ کاری کا فروغ ،تاجروں کو ریلیف اولین ترجیح،فیصل ممتاز

اسلام آباد میں 7رمضان بازار لگانے کا فیصلہ

آئی جی کا ٹریفک ہیڈ کوارٹرز فیض آباد کا اچانک دورہ،سروسز کا جائزہ

تعلیمی ترقی کیلئے سرکاری ،نجی اداروں کا تعاون ناگزیر ،وجیہہ قمر

تیراہ میں آئی ڈی پیز کی رجسٹریشن جلد شروع کی جائے گی، روبینہ خالد

چترال واقعہ تکلیف دہ، متاثرہ خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، طارق فضل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل