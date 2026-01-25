صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
کمشنر سوشل سکیورٹی کا ہسپتال دورہ، معیاری علاج کی ہدایاتمریضوں سے ملاقات کے دوران فراہم کی جانے والی سہولیات بارے پو چھا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر سوشل سکیورٹی ذوالفقار علی کھرل نے سوشل سکیورٹی ہسپتال سرگودھا کا دورہ کیا اور ہسپتال کے مختلف شعبہ جات اور سیکشنز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے ریڈیالوجی، پیڈز نرسری، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور ان ڈور وارڈز کا جائزہ لیا اور ان ڈور و آؤٹ ڈور مریضوں سے ملاقات کے دوران فراہم کی جانے والی علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔کمشنر نے ڈیوٹی ڈاکٹروں سے گفتگو کرتے ہوئے محنت کشوں کو بہترین اور معیاری طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نے کمشنر کو ہسپتال کی مجموعی کارکردگی پر جامع بریفنگ دی۔ اس موقع پر کمشنر نے ایچ آر، آٹو کلیو اور الٹراساؤنڈ مشین کی فراہمی کے احکامات دیے اور ایم ایس کو ہدایت کی کہ جامع ڈیمانڈ تیار کر کے ہیڈ آفس بھجوانے ۔کمشنر نے ہسپتال میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے اور آؤٹ سورس ماڈل کے تحت جینٹری اسٹاف رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت کے مطابق محنت کشوں اور ان کے اہل خانہ کو بروقت اور معیاری علاج فراہم کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے اور ہسپتالوں کی ری ویمپنگ اور نئے طبی آلات کی خریداری کے اقدامات جاری ہیں۔

 

