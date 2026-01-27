صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتنگ بازی کیخلاف کریک ڈاؤن‘8پتنگ فروش گرفتار

  • سرگودھا
پتنگ بازی کیخلاف کریک ڈاؤن‘8پتنگ فروش گرفتار

پتنگ بازی کیخلاف کریک ڈاؤن‘8پتنگ فروش گرفتار75پتنگیں اور 3کیمیکل ڈوریں برآمد کر لی گئیں،مقدمات درج کر لئے گئے

خوشاب (نمائندہ دُنیا) خوشاب پولیس نے پتنگ بازی کے خونی کھیل کیخلاف ضلع بھر میں کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ گزشتہ روز مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران 8پتنگ فروشوں کو گرفتار کر کے 75پتنگیں اور 3کیمیکل ڈوریں برآمد کر لی گئیں۔سٹی پولیس جوہرآباد نے دو پتنگ فروشوں کو گرفتار کر کے ان سے 18پتنگیں برآمد کیں، خوشاب پولیس نے دو ملزمان سے 35پتنگیں جبکہ نورپور تھل پولیس نے ایک دکان پر چھاپہ مار کر دکاندار کو گرفتار کر لیا اور 30پتنگیں اور 3 کیمیکل ڈوریں قبضے میں لے لیں۔ قائدآباد پولیس نے بھی دو پتنگ فروشوں سے 22پتنگیں برآمد کیں۔تمام ملزمان کیخلاف کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت متعلقہ تھانوں میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈی جی خان ـ:گرین پاکستان کے تحت نہر کنارے شجر کاری منصوبے کا افتتاح

انسداد ڈینگی کے تدارک کیلئے سرویلنس سخت کرنے کا حکم

بی زیڈ یو:ملازم کا ساتھیوں پر6تولہ سونا چوری کرنیکا الزام

وہاڑی:پٹرولنگ پولیس نے مفرور ملزم گرفتار کر لیا

بغیر اجازت اونٹوں کا دنگل متعدد افراد کیخلاف مقدمات درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس