صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری املاک و اراضی کے ٹھیکہ جات میں ریونیو وصولی کم

  • سرگودھا
سرکاری املاک و اراضی کے ٹھیکہ جات میں ریونیو وصولی کم

سرکاری املاک و اراضی کے ٹھیکہ جات میں ریونیو وصولی کم محکمہ خزانہ کا معاملات کی عدم شفافیت پر تحفظات کا اظہار،رپورٹ طلب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فنانس ڈیپارٹمنٹ حکومت پنجاب نے سرکاری املاک و اراضیوں کے ٹھیکہ جات میں ریونیو وصولی کی کم شرح اور معاملات کی عدم شفافیت پر تحفظات کااظہار کرتے ہوئے ضلعی افسران سے رپورٹ طلب کر لی،ذرائع کے مطابق محکمہ ریونیو کی جانب سے موصول اعدادوشمار اور ریونیو وصولی کی شرح کا جائزہ لینے کے بعد فنانس ڈیپارٹمنٹ نے بالخصوص لیز کی مالیت کاتعین و دیگر ابتدائی امور میں ناتجربہ کاری کے باعث قومی خزانے کو نقصان پہنچنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز (ریونیو)سے لیز سکیم،معذول لینڈ،انڈسٹریل کمرشل لیز،ہاؤسنگ سوسائٹیزکی فہرست، لیز آف انسٹی ٹیوشن، کلبز، پیٹرول پمپس،شاپس، مارکیٹیں، پلازوں ،سرکاری رقبہ جات سمیت سرکاری جگہوں پر قائم تعلیمی اداروں ،محکموں کے ساتھ ساتھ لیز کے طے شدہ معاہدہ جات /تخمینہ جات کی تفصیلات طلب کر لیں، ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سلسلہ میں خصوصی آڈٹ بھی کرواکر ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لئے جانے کا امکان ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سول ڈیفنس کی انتظامی بد حالی سامنے آگئی

ٹریفک حادثے میں موٹرسائیکل سوار میاں ، بیوی اور بچہ جاں بحق

باغِ جناح میں چھٹے میری گولڈ فلاور شو کا افتتاح

سندھ حکومت کا عالمی ادارے سٹی اینڈ گلڈز سے اہم معاہدہ

کے الیکٹرک ا ورمیگا موٹر کمپنی میں مفاہمت

میئر کا ٹینڈرنگ الزامات پر نوٹس، جامع انکوائری کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن