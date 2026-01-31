صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک کی روانی اور طلبہ و طالبات کی سکیورٹی کیلئے پولیس الرٹ

  • سرگودھا
ٹریفک کی روانی اور طلبہ و طالبات کی سکیورٹی کیلئے پولیس الرٹ

ٹریفک کی روانی اور طلبہ و طالبات کی سکیورٹی کیلئے پولیس الرٹایس پیز، ایس ڈی پی اوز سکول کھلنے اور چھٹی اوقات میں فیلڈ میں موجود ہوں گے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی ہدایت پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے اور طلبہ و طالبات کے تحفظ کے لیے ضلع بھر میں پولیس اور ٹریفک عملہ ہائی الرٹ کر دیا گیا، ضلع بھر کے ایس پیز، ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز سکول کھلنے اور چھٹی کے اوقات میں خود فیلڈ میں موجود ہوں گے ۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک افسران اور پٹرولنگ پولیس کا عملہ بھی شاہراہوں پر ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دے گا تاکہ شہریوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ سکول اوقات کے دوران ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا شہروں میں داخلہ مکمل بند رہے گا۔ تمام انٹری پوائنٹس پر ضلع پولیس، پی ایچ پی اور ٹریفک سٹاف ہیوی گاڑیوں کو کنٹرول کرے گا۔دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، بغیر لائسنس، بغیر ہیلمٹ، بغیر کاغذات اور غیر نمونہ نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف بلاامتیاز کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا ہے ۔ اوور لوڈنگ کرنے والی گاڑیوں اور رکشوں کے خلاف بھی سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

28 ٹیچنگ ہسپتالوں میں بڑھائی گئی پیتھا لو جسٹ ڈاکٹرز کی اسامیاں برسوں بعد بھی غیر فعال

ٹوبہ :شہری تحفظ کیلئے حفاظتی اقدامات ، ہائی وے سائٹس کا معائنہ

والدین انسداد پو لیو مہم میں تعاون کریں :ڈپٹی کمشنر جھنگ

ڈپٹی کمشنر نے قطرے پلا کر انسدادِ پولیو مہم کا افتتاح کر دیا

ایف ڈی اے کالو نیوں میں تجاوزات کے آ پریشن ، سامان ضبط

حفاظتی اقدامات کے بغیر تعمیراتی کام شروع نہ کرنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن