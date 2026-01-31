صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا:ریلوے روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ،عوام کو مشکلات کا سامنا

  • سرگودھا
سرگودھا:ریلوے روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ،عوام کو مشکلات کا سامنا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ریلوے روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا’ جو عوامی مشکلات کے ساتھ ساتھ سکیورٹی رسک بھی بنا ہوا ہے ،ریلوے روڈ پر کار شو رومز نے گاڑیاں سڑک پر کھڑی کر رکھی ہیں اور کئی نجی کمپنیوں کے دفاتر بھی موجود ہیں ۔

پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے سڑکیں سمٹ کر رہ گئی ہیں، ’ جس کی وجہ روزانہ گھنٹوں ٹریفک پھنسی رہنے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ’ اور اکثر و بیشتر راہ گیروں کو پیدل چلنے میں بھی دشواری کا سامنا رہتاہے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا کہ شورومز مالکان کو اپنی حد میں رہنے کا پابند بنایا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

28 ٹیچنگ ہسپتالوں میں بڑھائی گئی پیتھا لو جسٹ ڈاکٹرز کی اسامیاں برسوں بعد بھی غیر فعال

ٹوبہ :شہری تحفظ کیلئے حفاظتی اقدامات ، ہائی وے سائٹس کا معائنہ

والدین انسداد پو لیو مہم میں تعاون کریں :ڈپٹی کمشنر جھنگ

ڈپٹی کمشنر نے قطرے پلا کر انسدادِ پولیو مہم کا افتتاح کر دیا

ایف ڈی اے کالو نیوں میں تجاوزات کے آ پریشن ، سامان ضبط

حفاظتی اقدامات کے بغیر تعمیراتی کام شروع نہ کرنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن