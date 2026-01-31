صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او کی زیر صدارت اجلاس ،رمضان میں سکیورٹی سخت

  • سرگودھا
ڈی پی او کی زیر صدارت اجلاس ،رمضان میں سکیورٹی سخت

ڈی پی او کی زیر صدارت اجلاس ،رمضان میں سکیورٹی سخت اشتہاری مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن، سنگین جرائم کی فوری تفتیش کی ہدایت

میانوالی (نامہ نگار)ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی زیر صدارت پولیس افسران کی کرائم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں رمضان المبارک کے دوران سیکیورٹی اور جرائم کی روک تھام پر خصوصی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔میٹنگ میں ایس پی انویسٹیگیشن اظہر سعید، ایس ڈی پی او صدر شیخ کاشف مسعود، ڈی ایس پی لیگل جاوید جسرا، ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر افضل خان اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ ڈی پی او نے اشتہاری مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے ، زیر تفتیش مقدمات میں پیش رفت اور قتل و سنگین جرائم کی فوری تحقیقات کی ہدایات دیں۔انہوں نے پتنگ بازی، کیمیکل ڈور اور غیر قانونی پتنگ فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا بھی حکم دیا اور کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بلوچستان کی پسماندگی کے خاتمہ کیلئے اقدامات کر رہے، سیدال ناصر

برطانیہ مسئلہ کشمیر کے حل کیلئے کردار ادا کرے، فیصل راٹھور

پی ٹی آ ئی کو 9 مئی جیسے واقعات نہیں دہرانے دینگے ، امیر مقام

اسلام آباد، مین ہولز کورز لگانے، فٹ پاتھوں کی مرمتی کی مہم شروع

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، مین ہولز بارے رپورٹ طلب

راولپنڈی پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں فرینڈز آف پولیس انٹرن شپ پروگرام ختم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن