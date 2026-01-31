صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایچ کیو ہسپتال میں آتشزدگی سے نمٹنے کیلئے مشق کا انعقاد

  • سرگودھا
ڈی ایچ کیو ہسپتال میں آتشزدگی سے نمٹنے کیلئے مشق کا انعقاد

آگ پر قابو پانے ، مریضوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے ،طبی امداد کا مظاہرہ ایسے اقدامات انسانی جانوں کے تحفظ کیلئے نہایت ضروری ہیں،ڈپٹی کمشنر خواب

خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی زیر نگرانی ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد میں ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام فائر سیفٹی اور مختلف ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موک ایکسرسائز (فرضی مشقوں) کا انعقاد کیا گیا۔مشقوں کے دوران ہسپتال میں آگ لگنے ، زخمی افراد کو محفوظ طریقے سے نکالنے اور ایمرجنسی ردعمل کی عملی مشق کی گئی۔ موک ایکسرسائز کا بنیادی مقصد ڈاکٹرز، نرسنگ اسٹاف، پیرامیڈیکل عملے اور ریسکیو 1122 کی ٹیموں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ اور کسی بھی غیر متوقع صورتحال میں فوری اور منظم ردعمل کو یقینی بنانا تھا۔ریسکیو اہلکاروں نے جدید آلات کے ذریعے آگ پر قابو پانے ، مریضوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے مشقوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے نہایت ضروری ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

الیکٹرک بس سروس منصوبہ شروع کرنیکا فیصلہ

تعمیراتی کاموں کے دوران حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں، ڈی سی وہاڑی

ڈپٹی کمشنر خانیوال ملیحہ رشید کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا حفاظتی جائزہ

ڈی سی کی علمدار عباس کی اہلیہ کی قل خوانی میں شرکت

ٹریفک انتظامات اورشہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت

ڈی پی او وہاڑی کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کیلئے احکامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن