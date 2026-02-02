صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلح کارسواروں کی مقامی وکیل کو اغواء کرنے کی کوشش

  • سرگودھا
مسلح کارسواروں کی مقامی وکیل کو اغواء کرنے کی کوشش

مسلح کارسواروں کی مقامی وکیل کو اغواء کرنے کی کوشش محمد عمر ایڈووکیٹ مسلح افراد نے کار سے اتارلیا،توڑ پھوڑ کر کے فرار ہو گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مسلح کارسواروں کی مقامی وکیل کو اغواء کرنے کی کوشش کی اور کار کو نقصان پہنچا کر فرار ہو گئے ،بتایا جاتا ہے کہ بلاک نمبر2کا رہائشی محمد عمر ایڈووکیٹ کو کار پر جاتے ہوئے خوشاب روڈ پر جھنگ موڑ کے قریب مسلح افراد نے گاڑی آگے لگا کر روک لیا اور توڑ پھوڑ کے ذریعے وکیل کی گاڑی کو نقصا ن پہنچا کر اسے زبردستی کار سے اتار لیا اور زبردستی اپنی گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کی تاہم راہگیرو ں کو آتا ہوا دیکھ کر ملزمان اسے زدوکوب کرتے ہوئے فرار ہو گئے ،اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ سمبڑیال روڈ ،8نمبر چونگی پر ٹریفک جام درد سر بن گیا

حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھا د ئیے :شازیہ فرید

پیر سعید احمد مجددی کے سالانہ عرس کی تقریبات کل سے شروع ہونگی

ساڑھے 7ارب روپے سے سیوریج کے میگا پراجیکٹ پر کام کا آغاز

بجلی سستی ہو نے صنعتی پیدوار کی لاگت کم ہو گی :شکیل اعظم

موٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے سیلز مین سے رقم چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر