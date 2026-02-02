صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر حاضر افسروں،ملازمین کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

  • سرگودھا
غیر حاضر افسروں،ملازمین کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

غیر حاضر افسروں،ملازمین کیخلاف کارروائی کا فیصلہچھٹی لئے بغیر سٹیشن چھوڑنے پر پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی :حکومت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) متعلقہ اتھارٹی سے چھٹی لئے بغیر غیر حاضر رہنے والے افسران و ملازمین کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت کی گئی ہے ، ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت کے علم میں آیا ہے کہ لگ بھگ تمام محکموں میں متعلقہ اتھارٹی سے بغیر چھٹی لئے غیر حاضری کا رجحان اداروں کی کارکردگی پر انتہائی منفی اثر مرتب کر رہا ہے جس پر ڈپٹی کمشنر ز سمیت دیگر تمام محکموں کے ضلعی سربراہان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ بغیر اجازت چھٹی کرنے اور اسٹیشن چھوڑنے والوں کیخلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس حوالے سے اعلانیہ اورخفیہ چیکنگ کا عمل بھی شروع کیاجا رہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ادرک 70، لہسن 45، چکن 8 روپے کلو تک مہنگا

کپاس کی اگیتی کاشت بارے حتمی پلان مرتب کرنیکی ہدایت

معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانا بدترین درندگی:حافظ عبدالکریم

پاکستانی قوم کو اپنے شہدا پر فخر ہے : راغب نعیمی

سی ای اوز ہیلتھ اور ایم ایس ہسپتال کی انتظامی ٹریننگ

آئی جی پنجاب سے نئے بھرتی ہونے والے اسسٹنٹس کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر