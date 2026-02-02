صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مزید 6پتنگ فروش گرفتار،600پتنگیں ،ڈور کی چرخیاں برآمد

  • سرگودھا
مزید 6پتنگ فروش گرفتار،600پتنگیں ،ڈور کی چرخیاں برآمد

مزید 6پتنگ فروش گرفتار،600پتنگیں ،ڈور کی چرخیاں برآمد زین،غلام رسول، یوسف،عبداﷲ،،شیر خان،قمر عباس کیخلاف مقدمات درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس کا کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ، مزیدچھ پتنگ فروش گرفتار کر لئے گئے ،بتایا جاتا ہے کہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن، مڈھ رانجھا ،تھانہ بھیرہ،ساجد شہیدکی پولیس نے پتنگ فروشوں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے زین،غلام رسول،محمد یوسف،عبداﷲ، شیر خان،قمر عباس کو حراست میں لے کر ان کے قبضہ سے 6سو سے زائد پتنگیں اور ڈور کی درجنوں چرخیاں برآمد کر لیں اور ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فائر سیفٹی چیکنگ جاری، مارٹ انتظامیہ کو 2 روز کی مہلت

کپاس کی اگیتی کاشت کا حتمی پلان طلب کر لیا گیا

سابق گورنر بلیغ الرحمن الوفا فاؤنڈیشن کی سرپرستی پر رضا مند

چنیوٹ:ڈی سی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

سمندری:چودھری شہباز بابر کی رہائش گاہ پر سیاسی رہنماؤں کی ملاقات

شہر میں 12، تحصیلوں میں 8 فلٹریشن پلانٹس لگانے کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر