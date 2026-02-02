صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2موٹرسائیکلیں آپس میں، رکشہ دیوار سے جاٹکرایا،4زخمی

  • سرگودھا
2موٹرسائیکلیں آپس میں، رکشہ دیوار سے جاٹکرایا،4زخمی

عبدالحسیب اور سید زاہد عباس شاہ موٹر سائیکلیں ٹکرانے سے شدید زخمی ہو گئےرکشہ بچاتے ہوئے دیوا ر میں جالگا،علی رضا،بلال زخمی،2زخمیوں کی حالت نازک

 خوشاب (نمائندہ دُنیا)ضلع خوشاب میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں چار افراد شدید زخمی ہو گئے ۔ پہلا حادثہ بلاک نمبر 4 جوہرآباد میں پیش آیا جہاں تیز رفتاری کے باعث دو موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار عبدالحسیب اور سید زاہد عباس شاہ شدید زخمی ہو گئے ۔حادثے کے دوران ایک تیز رفتار رکشہ بھی بے قابو ہو کر دیوار سے ٹکرا گیا، جس میں سوار دو افراد علی رضا اور بلال زخمی ہو گئے ۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہرآباد منتقل کیا گیا۔بعد ازاں زخمیوں کی تشویشناک حالت کے پیش نظر چاروں افراد کو الائیڈ ہسپتال فیصل آباد ریفر کر دیا گیا، جہاں ہسپتال انتظامیہ کے مطابق دو زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فائر سیفٹی چیکنگ جاری، مارٹ انتظامیہ کو 2 روز کی مہلت

کپاس کی اگیتی کاشت کا حتمی پلان طلب کر لیا گیا

سابق گورنر بلیغ الرحمن الوفا فاؤنڈیشن کی سرپرستی پر رضا مند

چنیوٹ:ڈی سی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

سمندری:چودھری شہباز بابر کی رہائش گاہ پر سیاسی رہنماؤں کی ملاقات

شہر میں 12، تحصیلوں میں 8 فلٹریشن پلانٹس لگانے کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر