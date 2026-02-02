صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او خوشاب کا ناکہ جات کا معائنہ،سکیورٹی کا جائزہ

  • سرگودھا
ڈی پی او خوشاب کا ناکہ جات کا معائنہ،سکیورٹی کا جائزہ

ڈی پی او خوشاب کا ناکہ جات کا معائنہ،سکیورٹی کا جائزہ کسی بھی شدت پسند یا شرپسند کو امن سے کھیلنے نہیں دینگے ،عمارہ شیرازی

خوشاب (نمائندہ دُنیا)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے ایس او ایس کے دوران رات گئے ضلع کے مختلف علاقوں میں قائم پولیس ناکہ جات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولیس ناکوں پر تعینات افسران و ملازمین کی حاضری، کارکردگی اور سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ڈی پی او خوشاب نے پولیس اہلکاروں کو ہمہ وقت الرٹ رہنے ، مشتبہ افراد کی مکمل چیکنگ اور عوام کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ ان شاء اللہ کسی بھی شدت پسند یا شرپسند عنصر کو ضلع کے امن و امان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پولیو مہم کی کامیابی کیلئے حکمت عملی تیار

لائن توڑ کر عارضی طور پر ڈیم سے شہریوں کو مہنگے داموں پانی بیچنے کا انکشاف

سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کوتنہا نہیں چھوڑینگے ،خالد مقبول

سندھ اسمبلی عالمی پارلیمانی کانفرنس کی میزبانی کرے گی

کراچی بچاؤ تحریک کا گجر نالاکے متاثرین کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ

بھارت خطے میں امن کا دشمن ہے ،بلال سلیم قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر