صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیوراسٹی آف سرگودھا کے علامہ اقبال کیمپس میں نو تعمیر شدہ مسجد کا افتتاح

  • سرگودھا
یونیوراسٹی آف سرگودھا کے علامہ اقبال کیمپس میں نو تعمیر شدہ مسجد کا افتتاح

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس اور پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان نے علامہ اقبال کیمپس میں نو تعمیر شدہ مسجد کا افتتاح کر دیا۔

انہوں نے اس موقع پر پودا لگا کر کیمپس میں شجرکاری مہم کا بھی باقاعدہ آغاز کیا۔افتتاحی تقریب میں مختلف فیکلٹیز کے ڈینز، ڈائریکٹرز، فیکلٹی ممبران، انتظامی افسران اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر وائس چانسلر نے کیمپس انتظامیہ کی جانب سے نئی سہولیات کی فراہمی اور تعلیمی ماحول کے ساتھ ساتھ سرسبز وشاداب ماحول کو فروغ دینے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو سراہا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، ملزمان 200 تولہ سونا اور ایک لاکھ امریکی ڈالر لوٹ کر فرار

میئر نے واٹر کارپوریشن کی یونیفائیڈ ایپ کا افتتاح کردیا

ٹریفک حادثات میں بچی اور خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق

گلشن اقبال میں گھریلو مسائل کی وجہ سے دلبرداشتہ نوجوان کی خودکشی

جھگڑے میں فائرنگ کرنے والے تین نامزد ملزمان گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن