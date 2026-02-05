صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپورٹس ڈپارٹمنٹ،محکمہ پراسیکیوشن کا سپورٹس ایکسپو فیسٹول

  • سرگودھا
سپورٹس ڈپارٹمنٹ،محکمہ پراسیکیوشن کا سپورٹس ایکسپو فیسٹول

سپورٹس ڈپارٹمنٹ،محکمہ پراسیکیوشن کا سپورٹس ایکسپو فیسٹولکھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور میڈلز تقسیم،یوم کشمیر کی مناسبت سے واک کا اہتمام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سپورٹس ڈپارٹمنٹ اور محکمہ پراسیکیوشن کے باہمی اشتراک سے اسپورٹس ایکسپو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں کرکٹ میچ، رسہ کشی اورمختلف ایتھلیٹکس مقابلے منعقد ہوئے ۔ فیسٹیول میں دونوں محکموں کے افسران اور اسٹاف نے بھرپور شرکت کی کرکٹ میچ کا اغاز ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر صائمہ منظور نے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور میڈلز بھی تقسیم کئے اس موقع پر ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوشن آفیسر ملک عامر شہزاد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک منفرد اور خوش آئند اقدام ہے کہ آفیشل اسٹاف کو پہلی مرتبہ کسی فیسٹیول کے لیے دعوت دی گئی ہے فیسٹیول کے اختتام پر ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ اورپراسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کشمیر سے اظہارِ یکجہتی کے لیے ایک واک کا بھی اہتمام کیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، ملزمان 200 تولہ سونا اور ایک لاکھ امریکی ڈالر لوٹ کر فرار

میئر نے واٹر کارپوریشن کی یونیفائیڈ ایپ کا افتتاح کردیا

ٹریفک حادثات میں بچی اور خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق

گلشن اقبال میں گھریلو مسائل کی وجہ سے دلبرداشتہ نوجوان کی خودکشی

جھگڑے میں فائرنگ کرنے والے تین نامزد ملزمان گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن