صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈولی دانہ پر جواء کھیلنے والے سات جواری گرفتار

  • سرگودھا
ڈولی دانہ پر جواء کھیلنے والے سات جواری گرفتار

میانوالی (نامہ نگار)تھانہ واں بھچراں پولیس نے سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ڈولی دانہ پر جواء کھیلنے والے سات افراد کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے وٹک رقم اور موبائل فون برآمد کر لیے گئے ۔

ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر تھانہ واں بھچراں نے مخبر کی اطلاع پر کامیاب چھاپہ مارا۔ پولیس نے موقع سے محمد سرفراز، خضر حیات، محمد ریاض، محمد پرویز، محمد طارق، محمد اکرام اور محمد رمضان کو گرفتار کر کے داؤ پر لگی 13 ہزار 300 روپے کی رقم اور 5 موبائل فون قبضہ میں لے لیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ سو فیصد ادویات فراہمی کا حکم

حق خودارادیت دینا ہی مسئلہ کشمیر کا واحد حل ،جاوید قصوری

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر تقریب

نہتے کشمیریوں کی جدوجہد ضرور رنگ لائیگی ‘ پیر دائود رضوی

پوری قوم کشمیری عوام کی حمایت جاری رہے گی، صبا اصغر

سرکاری سکولوں کی 700طالبات میں یونیفارم اور شوز تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ