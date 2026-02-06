صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتار کار کی ٹکر ، خاتون سمیت تین افراد زخمی ہو گئے

  • سرگودھا
تیز رفتار کار کی ٹکر ، خاتون سمیت تین افراد زخمی ہو گئے

تیز رفتار کار کی ٹکر ، خاتون سمیت تین افراد زخمی ہو گئےزخمیوں میں موٹر سائیکل سوار قمرعباس، والدہ اور بیٹا شامل،کار سوار فرار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پی اے ایف روڈ پر الف چوک کے قریب ایک تیز رفتار کار کی ٹکر لگنے سے خاتون سمیت تین افراد زخمی ہو گئے ، بتایا جاتا ہے کہ طارق آباد کا رہائشی قمر عباس اپنی والدہ منظور اں بی بی اور بیٹے قاسم کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر 49ٹیل سے واپس گھر جا رہے تھے کہ مذکورہ مقام پر انہیں تیز رفتار کار نے کچل دیا، جس کے باعث تینوں شدید زخمی جبکہ کار سوار فرار ہو گیا، خاتون کو تشویشناک حالت میں لاہور ریفر کر دیا گیا جبکہ پولیس نے نامعلوم کار سوار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انتظامی غفلت، 3 لاکھ اساتذہ کو آن لائن کارکردگی رپورٹ جمع کرانے میں مشکلات

پاکستان کا ہر شہری عالمی سطح پر کشمیر کا سفیر : محمد خان ڈاہا

وہاڑی میں یوم یکجہتی کشمیر پر تائیکوانڈو مقابلے

کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیلئے اتفاق رکشہ یونین کی ریلی

کشمیری عوام پر مظالم کو اجاگر کرنا سب کی ذمہ داری : ڈپٹی کمشنر

اختلافات بھلا کرکشمیریوں کیساتھ کھڑے ہوں : ثاقب خورشید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ